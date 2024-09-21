Энергодар, Запорожская область, 21 сентября, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Украинская армия обстреляла 21 сентября город Энергодар, на территории которого находится Запорожская АЭС, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Dmitry Grigoriev/Global Look Press

«Энергодар под огнём боевиков ВСУ. Нацисты нанесли по городу, в котором расположена Запорожская АЭС, серию артиллерийских ударов», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Он отметил, что больше всего прилётов зафиксировано в районе прибрежной зоны. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Рогов добавил, что угроза повторных атак на Энергодар со стороны ВСУ сохраняется, и призвал жителей Запорожской области быть бдительными.

Как сообщало ИА Регнум, беспилотники ВСУ 20 сентября атаковали Энергодар. Дрон сбили в воздухе. На проспекте Строителей получил повреждение объект гражданской инфраструктуры.

Затем украинская армия осуществила вторую атаку, и в Энергодаре в непосредственной близости от периметра ЗАЭС получил повреждение трансформатор подстанции «Заря». На ЗАЭС заявили, что возникла прямая угроза безопасности станции, поскольку она могла остаться без электроснабжения.