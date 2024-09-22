Москва, 22 сентября, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России за последние сутки сбили 106 дронов самолётного типа украинских боевиков. Об этом 22 сентября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США, две зенитные управляемые ракеты С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям, и 106 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сказал он.

Конашенков уточнил, что российские военные за время проведении спецоперации уничтожили в общей сложности 646 самолётов, 283 вертолёта, 32 089 дронов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18 325 танков и других боевых бронированных машин, 1457 реактивных систем залпового огня, 15 025 орудий полевой артиллерии и миномётов и 26 370 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Как сообщало ИА Регнум, утром 22 сентября российские военные сбили украинский беспилотник в небе над Курской областью. Его уничтожили дежурные средства ПВО.

Ранее в Минобороны рассказали, что силы ПВО армии России в ночь на 22 сентября сбили и перехватили 15 беспилотников ВСУ. Уточнялось, что четыре дрона сбили над Ростовской областью, два — над Курской, по одному — над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями, и ещё шесть — над акваторией Азовского моря.

Вечером 21 сентября советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о сработавших около Симферополя средствах ПВО. По его словам, в результате этого никто не погиб и не произошло разрушений.