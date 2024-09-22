Москва, 22 сентября, 2024, 07:45 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) России 22 сентября в ночное время обезвредила над российской территорией в общей сложности 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Дежурными средствами ПВО уничтожено пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметило ведомство в своём Telehgram-канале.

Минобороны уточнило, что в небе над Ростовской областью удалось сбить четыре вражеских дрона, в Курской области — два, а также по одному — в Астраханской, Белгородской и Воронежской областях. Ещё шесть беспилотников военные обезвредили над акваторией Азовского моря.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Ростовской области Василий Голубев написал, что в его регионе Вооружённые силы РФ нейтрализовали дрон ВСУ. При этом обломки сбитого БПЛА упали на сухую растительность, что спровоцировало возгорание.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин также проинформировал, что силы ПВО в северной части региона отразили атаку ВСУ, применивших беспилотники.