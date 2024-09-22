Курск, 22 сентября, 2024, 11:37 — ИА Регнум. В Курской области российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник, сообщили 22 сентября в пресс-службе Минобороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

Дрон самолётного типа был сбит в районе 9:15 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — сообщили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 21 сентября над Курской областью был сбит дрон ВСУ. Ещё два БПЛА украинской армии российские дежурные средства ПВО сбили над Курской областью в ночь на 22 сентября.

В общей сложности за ночь силы противовоздушной обороны сбили над территорией России 15 украинских БПЛА, в том числе четыре — в Ростовской области, один — в Воронежской и ещё один — в Белгородской области. Кроме того, российские силы ПВО сбили шесть дронов ВСУ над акваторией Азовского моря.