Симферополь, 21 сентября, 2024, 21:52 — ИА Регнум. Около Симферополя сработали средства противовоздушной обороны (ПВО), сообщил вечером 21 сентября советник главы Крыма Олег Крючков.

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«В районе Симферополя сработали системы ПВО. Жертв и разрушений нет», — написал он в Telegram-канале.

Крючков разместил сообщение о работе ПВО в 19:21 (мск). Он не сообщил других подробностей. Минобороны РФ пока не заявляло о предотвращении атаки ВСУ на Крым.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в 19:15 объявил об опасности удара баллистической ракетой. Через девять минут режим опасности был отменён.

Как передавало ИА Регнум, в Тихорецком районе Краснодарского края после атаки украинских беспилотников вспыхнул пожар, началась детонация взрывоопасных предметов. Из ближайшего к месту происшествия посёлка эвакуировали 1,2 тыс. человек. В районе объявили локальный режим ЧС.

Силы ПВО в Курской области 21 сентября дважды отражали воздушные атаки ВСУ. Утром они сбили шесть ракет и один беспилотник самолётного типа. Днём над регионом уничтожили три ракеты и БПЛА самолётного типа.