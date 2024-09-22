Вашингтон, 22 сентября, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Министерство торговли США намерено запретить использование российского и китайского программного обеспечения (ПО) в автомобилях. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщило Bloomberg.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«По словам собеседников издания, этот шаг будет включать запрет на использование и тестирование китайских и российских технологий для автоматизированных систем вождения и систем связи транспортных средств», — пишет издание.

В материале утверждается, что главная цель новых санкций — не допустить отслеживания китайскими или российскими специалистами передвижения автомобилей в США.

Как передавало ИА Регнум, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил 18 сентября, что Америке было бы выгодно вести бизнес с Россией и Китаем — в первую очередь из-за их богатых запасов ресурсов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, впрочем, напомнил, что именно при Трампе Соединённые Штаты ввели огромное количество санкций против РФ.

Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства 11 сентября предложил подумать об ограничении экспорта из России стратегического сырья, в том числе урана, титана и никеля. Он отметил, что для России ограничивают поставки ряда товаров, поэтому и Москве стоит подумать об этом, но только не в ущерб стране.

Позднее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях Медиасаммита БРИКС в Москве не исключил, что Москва ограничит поставки титана, урана и никеля в США, однако не станет принимать резких решений в этом вопросе. Он добавил, что на данный момент действия Вашингтона приобрели характер тотальной экономической агрессии в рамках гибридной войны против России.