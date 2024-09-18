Штат Мичиган, США, 18 сентября, 2024, 07:22 — ИА Регнум. Сотрудничество с Россией и Китайской Народной Республикой в сфере бизнеса будет выгодным для Соединённых Штатов Америки, заявил 17 сентября кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

Alex Brandon/AP/TASS Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп

«Вести бизнес с Китаем — это хорошо, но нужны справедливые условия. Как и с Россией… Мы могли бы вести отличный бизнес — все были бы счастливы», — заявил он в ходе выступления перед сторонниками в городе Флинте, штат Мичиган.

Он отметил, что Россия обладает огромными запасами полезных ископаемых и других ресурсов, в том числе энергоносителей.

Как передавало ИА Регнум, ранее Дональд Трамп заявил, что не считает Россию и Китай врагами Соединённых Штатов. По его словам, в случае победы на предстоящих выборах он намерен наладить отношения как с РФ, так и с КНР, а также добиться урегулирования конфликта на Украине ещё до инаугурации.

В интервью американскому бизнесмену Илону Маску Трамп заявил, что надеется выстроить отношения с президентом России Владимиром Путиным, поскольку, по мнению политика, это будет полезно для США. По мнению кандидата в президенты США от республиканцев, действующий глава государства Джо Байден подтолкнул Китай навстречу России, что представляет серьёзную угрозу для интересов Вашингтона.

В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что именно при Трампе Соединённые Штаты ввели огромное количество санкций против РФ. По словам Пескова, Трамп мало чем отличается от всех остальных президентов США.