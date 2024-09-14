Москва, 14 сентября, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Нельзя исключать, что Россия ограничит поставки титана, урана и никеля в США, однако Москва не станет принимать резких решений в этом вопросе, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях Медиасаммита БРИКС в Москве.

Сергей Бобылев/ТАСС Шахтёр во время работы в подземном урановом руднике

«Экономические контрмеры на санкционное давление могут быть самыми разными. То, что тема попала в публичное пространство, само по себе сигнал. Мы взвешиваем за и против, взвешиваем последствия от этого, здесь нельзя рубить сплеча», — сказал Рябков.

По его словам, в данном вопросе нельзя принимать резких решений. Президент России, федеральные органы исполнительной власти, а также соответствующие структуры будут взвешивать все за и против по теме ограничения поставок.

Замглавы МИД РФ также добавил, что на данный момент действия США приобрели характер тотальной экономической агрессии в рамках гибридной войны против России.

11 сентября президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства предложил подумать об ограничении экспорта из РФ стратегического сырья, включая, уран, никель и титан.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков пояснил, что предложение ограничить экспорт указанного сырья связано с незаконными торговыми ограничениями в отношении России. Песков также сообщил, что никакой конкретики пока нет, это было «предложение подумать», причём не в урон самой России и её интересам.

Ранее США приобрели у России обогащённый уран на 209,5 млн долларов — максимум с марта прошлого года, следует из расчётов по данным статбюро США. В целом США приобрели обогащённый уран на максимальную за всё время сумму — $987 млн, впервые с июля 2015 года покупки были у всех основных поставщиков.