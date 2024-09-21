Москва, 21 сентября, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Введение властями США санкций против RT и последовавшие за этим репрессии являются ничем иным, как террором и ущемлением свободы СМИ, заявила 21 сентября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Kremlin.ru

Она сообщила, что произвол со стороны американских властей уже испытала на себе сотрудница телеканала: к ней в дом без официального предъявления обвинения ворвались силовики.

«Возмутительно, когда к женщине утром врываются 20 агентов ФБР, устраивают обыск и пятичасовой допрос, изымают мобильные устройства, изучают личную переписку», — написала Москалькова в Telegram-канале.

Москалькова указала на то, что США не предоставили доказательств предъявленных RT обвинений во вмешательстве в суверенные дела иностранных государств. При этом некоторым сотрудникам телеканала уже пришлось покинуть эту страну из-за угроз безопасности.

Как передавало ИА Регнум, госсекретарь США Энтони Блинкен 13 сентября заявил о совместном с Великобританией и Канадой запуске кампании против RT. Он также призвал другие страны присоединиться к борьбе с телеканалом.

В тот же день США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и её руководителя Дмитрия Киселёва. Минфин предписал завершить финансовые вопросы с ними до 13 ноября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес российского холдинга граничат с «фантастическим безумием». Это показывает, что американские власти готовы пойти на любые меры, пытаясь подорвать Россию, а также альтернативные точки зрения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 сентября отметила, что Москва не питает иллюзий, касательно того, что международные структуры осудят разгул цензуры в США. Россия квалифицирует их молчание как соучастие в произволе.