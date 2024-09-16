Москва, 16 сентября, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Кампания США против RT представляет собой недопустимые в отношении СМИ нападки и граничит с безумием. Об этом 16 сентября заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Что касается этой атаки, вот этих санкций, которые введены против RT и всего холдинга, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Те обвинения, которые мы слышим, тем более из уст таких высокопоставленных сотрудников [на Западе], они граничат просто с каким-то безумием фантастическим», — сказал спикер Кремля.

Песков подчеркнул, что подобные действия американских властей показывают готовность пойти на любые меры в попытках подавления России и альтернативных точек зрения.

Как передавало ИА Регнум, 13 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Штаты, Великобритания и Канада запустили дипломатическую кампанию с целью призвать союзников и партнёров по всему миру присоединиться к борьбе с угрозой, исходящей от RT.

15 сентября издание Hindu написало об отказе МИД Индии вводить санкции против телеканала RT и других российских СМИ. В правительстве страны заявили, что рассуждения об ограничениях не имеют отношения к Индии, подчёркивалось в материале.

В тот же день минфин США объявил о вводе санкций против медиагруппы «Россия сегодня» и её руководителя Дмитрия Киселёва. Ведомство выпустило генеральную лицензию, предписывающую завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября. 4 сентября американские власти уже вводили санкции против медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», Sputnik, а также телеканала RT и его главреда Маргариты Симоньян. В Вашингтоне объясняли это решение тем, что попавшие в чёрный список СМИ якобы причастны к вмешательству в американские президентские выборы.

16 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва разработает ответные меры на введённые Вашингтоном рестрикции в отношении RT и других российских СМИ. Днём ранее спикер ведомства назвала действия США разгулом цензуры. Молчание профильных международных структур Россия оценивает как одобрение подобной политики и фактическое соучастие, подчеркнула она.