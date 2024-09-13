Вашингтон, 14 сентября, 2024, 00:20 — ИА Регнум. Совместную дипломатическую кампанию по борьбе с якобы исходящей от RT угрозой запускают Соединённые Штаты, Великобритания и Канада. Об этом 13 сентября заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА Регнум Энтони Блинкен

«Сегодня США, Великобритания и Канада начинают дипломатическую кампанию, чтобы призвать союзников и партнёров по всему миру присоединиться к нам в борьбе с угрозой, исходящей от RT», — уточнил он.

Глава Госдепа обвинил медиагруппу в якобы вмешательстве в суверенные дела иностранных государств и участии в «тайных операциях, связанных с информацией и влиянием». При этом никаких доказательств он не привёл.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Блинкен утверждал, что, благодаря новым данным, многие из которых якобы были получены от самих сотрудников телеканала, RT обладает возможностями для проведения киберопераций и был задействован в тайных операциях по оказанию влияния и военных закупках.

К действиям госсекретаря США, обвинившего телеканал RT в проведении тайных операций по вмешательству в дела других стран, нужно относиться как к блокчейну, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Минфин США 13 сентября объявил о вводе санкций против медиагруппы «Россия сегодня» и её руководителя Дмитрия Киселёва. Ведомство выпустило генеральную лицензию, предписывающую завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября. При этом 4 сентября США уже вводили санкции против медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», Sputnik, а также телеканала RT и Маргариты Симоньян. В Вашингтоне объясняли это решение тем, что попавшие в чёрный список СМИ якобы причастны к вмешательству в американские президентские выборы.