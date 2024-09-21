Симферополь, 21 сентября, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, призывая передать Крым под мандат ООН, случайно проговорился о мечте вернуть Западную Украину под контроль Варшавы, заявил 21 сентября постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Министру вспомнились времена, когда Западная Украина была частью Польши, и он мечтает о возвращении к ним. В то же время другая часть сегодня разрушенного необандеровцами украинского государства была территорией исторической России», — сказал Мурадов «РИА Новости».

По его мнению, Сикорский, рассуждая о Крыме, думал о временах, когда Польша контролировала часть украинских земель. Российский политик подчеркнул, что судьба Крыма решена, и тут не может быть дискуссий. Зато контролируемые сейчас киевским режимом территории рано или поздно окажутся под внешним контролем, подобным тому, о чём говорил глава МИД Польши.

«Если Крым вернулся путем легитимного референдума в своё российское государство, и здесь всё давно ясно, то в отношении остатков Украины складывается описанная ситуация, которую, видимо, подсознательно засветил Сикорский», — добавил Мурадов.

Как передавало ИА Регнум, Сикорский 19 сентября поднял вопрос о статусе Крыма на конференции Ялтинской европейской стратегии YES-2024 в Киеве. По мнению политика, через 20 лет после передачи полуострова под мандат ООН там нужно будет провести референдум среди жителей, которых сочтут «законными».

После этого Сикорский заявил, что не выдвигал такого предложения. С его слов, он просто участвовал в дискуссии о том, как дипломатическим путём сделать так, чтобы передать Крым киевскому режиму.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдным предложение Сикорского передать Крым под контроль ООН. Официальный представитель Кремля напомнил, что российские территории не могут быть темой для дискуссий о передаче их кому-либо.

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов назвал невежественным заявление польского министра. Он призвал главу ведомства учить историю и вспомнить о периодах истории Польши, как её делили, восстанавливали и перекраивали. Российский политик не исключил, что Москва в ответ инициирует передачу этой республики под внешнее управление.

Депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев предложил отдать под мандат ООН польские земли, которые ранее принадлежали Германии, и там провести референдум. Он напомнил, что Москва передала Варшаве земли Пруссии, Силезии, Померании, Восточного Бранденбурга и вольный город Данциг.

Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш указала на неприменимость к Крыму предложения Сикорского, так как передача территорий под мандат ООН нужна для введения туда миротворческих сил и прекращения конфликта. Эксперт также указала на отсутствие юридических причин для таких мер. Она напомнила, что внутри Советского Союза Крым входил в состав РСФСР, а Украинской ССР его передали без законных оснований.