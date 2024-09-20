Варшава, 20 сентября, 2024, 21:14 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отказался от своих слов о «передаче Крыма под мандат ООН». Об этом 20 сентября сообщил портал Onet.

Иван Шилов ИА Регнум Радослав Сикорский

По словам министра, в Киеве имела место гипотетическая дискуссия среди экспертов на основе off the record, то есть без цитирования.

«Мы обсуждали, как реализовать предложения [главы киевского режима Владимира] Зеленского о том, как вернуть Крым. Он говорил о дипломатических шагах», — сказал Сикорский на пресс-конференции для польских СМИ в Вашингтоне.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября Сикорский поднял вопрос об изменении статуса Крыма на конференции Ялтинской европейской стратегии YES-2024 в Киеве. Он заявил, что на полуострове через 20 лет нужно ещё раз провести референдум и разрешить голосовать только тем, кого признают «законным» местным жителем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение Польши передать Крым под мандат ООН является абсурдным. Он отметил, что российская территория и российские регионы не могут являться предметом для каких-либо дискуссий или для передачи кому-то.

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов назвал предложение Сикорского абсолютно невежественным. Он рекомендовал министру учить историю и вспомнить, как неоднократно кроили Польшу. Россия может в ответ инициировать передачу этой республики под управление ООН, добавил политик.

Депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что Польше стоит отдать под мандат ООН земли, которые ранее принадлежали Германии.

Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш назвала подобное предложение неуместным, так как данная мера неприменима в отношении полуострова. Она напомнила, что внутри Советского Союза Крым находился в составе РСФСР и его передали Украинской ССР, не имея законных оснований. В 2014 году жители полуострова не захотели оставаться в составе Украины из-за госпереворота и на референдуме проголосовали за возвращение в Россию в соответствии с правовыми рамками.