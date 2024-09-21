Потсдам, Германия, 21 сентября, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Без поддержки западных стран Украине наступит конец. Об этом во время предвыборного мероприятия «Зелёных» в Потсдаме заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Bernd von Jutrczenka/Global Look Press Анналена Бербок

Глава внешнеполитического ведомства подтвердила курс федерального правительства страны на поддержку Украины. Она заверила, что Берлин будет поддерживать киевский режим, в том числе поставками оружия, столько, сколько потребуется.

«Потому что в противном случае это будет конец Украины», ― процитировало Mitteldeutscher Rundfunk министра.

Бербок подчеркнула, что Германия этого не допустит.

Как сообщало ИА Регнум, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек 21 августа заявил, что Запад продолжит оказывать Украине военную и финансовую помощь вне зависимости от обстоятельств.

Reuters 3 сентября со ссылкой на источники сообщил, что Германия намерена выделить средства на приобретение шести комплексов противовоздушной обороны IRIS-T SLM для последующей передачи Украине. Ранее Берлин уже передал Киеву три системы IRIS-T SLS.

Министр обороны Германии Борис Писториус 6 сентября заявил, что Берлин совместно с Данией и Нидерландами намерен как можно быстрее отправить Киеву дополнительную партию из 77 танков Leopard 1A5. Он напомнил, что Германия в рамках совместного проекта с Данией уже поставила Украине 58 танков такой модификации.

Минобороны ФРГ 19 сентября сообщило, что Берлин выделил Киеву очередной пакет военной помощи, в который вошли 22 танка Leopard 1А5, 22 бронемашины с усиленной противоминной защитой и 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что никакие вооружения Запада не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте.