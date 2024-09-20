Берлин, 21 сентября, 2024, 01:47 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз отверг возможность поставок Украине крылатых ракет Taurus, дальнобойность которых превосходит англо-французские Storm Shadow. Об этом он заявил 20 сентября на встрече с гражданами в Бранденбурге.

Иван Шилов ИА Регнум Ракета Taurus

«Я не приму решения о поставках ракет, которые способны долететь до Москвы, несмотря на то, что многие настаивают на этом», — приводит слова канцлера ФРГ немецкая газета Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ).

Также Шольц заверил, что намерен придерживаться этой позиции и впредь.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт уточнил, что канцлер Германии очень решителен в этом вопросе. По его словам, обсуждения США и Великобритании о возможности ударов вглубь территории России не касаются немецких крылатых ракет Taurus.

Как передавало ИА Регнум, в мае Олаф Шольц заявил, что Берлин не планирует передавать Украине дальнобойные ракеты, поскольку использование этих систем приведёт к непосредственному участию ФРГ в конфликте. Он подчеркнул, что Германия поддерживает Украину, но не может позволить конфликту перерасти в войну между Россией и НАТО.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Запад подменяет понятия, называя обсуждения об ударах дальнобойным оружием вглубь РФ разрешением ВСУ использовать высокоточное оружие. Как отметил глава российского государства, речь идёт о принятии решения — будут страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет.