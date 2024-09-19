Киев, 19 сентября, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о том, что его новый «план победы» Украины в конфликте с Россией полностью готов. Он заявил об этом вечером 18 сентября.

ИА Регнум

«Сегодня можно сказать, что уже полностью подготовлен наш план победы», — заявил Зеленский, обращение которого опубликовано в его Telegram-канале.

По словам главы киевского режима, на данный момент уже полностью определены все самые важные детали и ключевые аспекты его плана, и теперь Киеву необходима решимость для реализации этих замыслов.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября Зеленский заявил о намерении представить президенту США Джо Байдену «план победы» Украины в конфликте. По его мнению, этот план можно будет реализовать только благодаря Западу.

Глава киевского режима 7 сентября пообещал представить новую дорожную карту по Украине, которую он намерен предъявить кандидатам в президенты США и лидерам стран «Группы семи». Зеленский отметил, что этот план будет готов к ноябрю.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд 17 сентября заявила, что Вашингтон уже ознакомился с «мирным» планом Зеленского. По её словам, власти США будут помогать в продвижении этого документа.