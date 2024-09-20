Киев, 20 сентября, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Украина уже сейчас живёт по запасному плану. Об этом 20 сентября заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, говоря о наличии «плана Б» на случай отказа президента США Джо Байдена поддержать его «план победы».

Susan Walsh/AP/ТАСС Президент США Джо Байден и глава киевского режима Владимир Зеленский

«Касаемо нашего плана. Мне вчера журналист поставила вопрос: а что будет, если президент Байден не поддержит ваш план? Есть «план Б»? Я откровенно ответил, что мы уже в «плане Б», мы в нём живём и боремся», — сказал он на брифинге в Киеве.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября Зеленский заявил о желании представить Байдену «план победы» Украины в конфликте с Россией. По словам главы киевского режима, это план можно будет реализовать только благодаря Западу.

Советник руководителя офиса главы киевского режима Сергей Лещенко 16 сентября заявил, что для реализации «плана победы» Зеленского украинским формированиям необходимо дать разрешение на удары западным оружием вглубь России.

Постпред США при Организации Объединённых Наций Линда Томас-Гринфилд 17 сентября заявила, что Вашингтон уже ознакомился с «мирным» планом главы киевского режима. По её словам, американская сторона намерена способствовать продвижению этого документа.

Зеленский 19 сентября объявил о полной готовности своего «плана победы» Украины. Он добавил, что сейчас уже полностью определены важнейшие детали и ключевые аспекты этого плана.

Позднее в этот же день глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Зеленский абсолютно не отвечает за свои слова. Он также сравнил слова главы киевского режима о «плане победы» над Россией со словами героя известной песни Владимира Высоцкого, который «то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж».