Токио, 21 сентября, 2024, 06:21 — ИА Регнум. Японская корпорация Icom считает, что сдетонировавшие в Ливане рации, вероятнее всего, произведены другой компанией. Соответствующее заявление компания опубликовала 20 сентября на своем сайте.

Bilal Jawich/Global Look Press

В документе компания ссылается на заявление властей Ливана, в котором указано, что на взорвавшиеся средства связи не выдавалось разрешение министерства связи страны и они не импортировались через официального дистрибьютора. Как указал министр связи Ливана Джонни Курма, модель таких раций уже не производится, однако из других стран завозились контрафактные рации с таким же номером модели, как у официального производителя.

«Таким образом, ливанские власти установили/указали, что взорвавшиеся рации не были нашей продукцией. Единственный способ определить, что взорвавшиеся рации не были продукцией Icom, — физически проверить одно из поврежденных устройств. Однако после сопоставления многочисленных данных, которые стали известны на данный момент, таких как отсутствие голографической наклейки и приведенные выше комментарии, мы считаем вероятность того, что взорвавшиеся рации были продукцией Icom, крайне низкой», — подчеркнули в корпорации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил исполняющий обязанности ливанского министра иностранных дел Абдалла Бу Хабиб, экстремисты будут применять технологию, с помощью которой удалось осуществить массовый подрыв пейджеров в Ливане, если Совет Безопасности ООН не осудит указанную акцию и не назовёт виновного в атаке.

17 сентября в Ливане начали массово взрываться пейджеры. 18 сентября в стране начали взрываться рации, мобильные телефоны и другие средства связи. По данным телеканала «Аль-Нахар», их закупили вместе с пейджерами, детонация которых наблюдалась днём ранее.

Ливанский министр информации Заяд Макари заявил, что ответственность за массовые взрывы пейджеров лежит на Израиле, а первичные данные расследования подтверждают причастность Тель-Авива к произошедшему.

Американский телеканал ABC News со ссылкой на источник в ЦРУ распространил информацию о том, что операция по подрыву средств связи готовилась как минимум 15 лет. Газета The New York Times (NYT) написала, что для производства пейджеров со взрывчаткой и для последующей поставки их в Ливан Израиль создал подставную компанию.

Сами израильские власти отказались признавать вину в массовом подрыве электронных устройств в Ливане.