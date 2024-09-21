Париж, 21 сентября, 2024, 05:40 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в связи с заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о предоставлении Украине кредита в размере €35 млрд обвинил Европейский союз в воровстве денег у России. Об этом политик написал 20 сентября на своей странице в социальной сети X.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Урсула фон дер Ляйен

«Этот кредит финансировался бы за счёт российских активов, то есть воровством с нарушением всех международных принципов», — указал Филиппо.

Он отметил, что обещанный киевскому режиму кредит в размере €35 млрд будет обеспечен за счёт доходов от замороженных суверенных активов РФ.

На фоне очередного заявления ЕС о финансовой поддержке Украины Флориан Филиппо раскритиковал европейские власти за отказ обеспечивать собственных граждан.

«А нам говорят, что у нас нет денег ни на больницы, ни на пенсии», — заявил политик.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября Урсула фон дер Ляйен заявила, что намерена в Киеве обсудить с главой киевского режима Владимиром Зеленским проблемы обеспечения энергобезопасности на фоне приближения зимы. По её словам, ЕС готов оказать финансовую поддержку украинской энергетике, однако большую часть средств на эти цели планируется выделить из замороженных российских активов. 20 сентября глава Еврокомиссии объявила о выделении Киеву кредита в размере €35 млрд в рамках договорённостей стран G7.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что использование Евросоюзом доходов от российских активов в пользу киевского режима является воровством, которое обязательно будет иметь юридические последствия. ЕС в полной мере ощутит ответные меры РФ в случае, если доходы от замороженных российских активов передадут киевскому режиму, отмечала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.