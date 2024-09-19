Брюссель, 19 сентября, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поедет в Киев, чтобы обсудить с главой киевского режима Владимиром Зеленским проблемы обеспечения энергобезопасности Украины в преддверии зимнего сезона. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Брюсселе 19 сентября.

Efrem Lukatsky/AP/TASS Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава киевского режима Владимир Зеленский

«Я направляюсь в Киев, чтобы завтра лично обсудить эти вопросы с Зеленским», — заявила глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен также подчеркнула, что Европейский союз готов оказать финансовую поддержку энергетике Украины, однако большая часть средств на это будет выделена из замороженных российских активов. По её словам, 100 млн евро из обещанных 160 млн будут взяты именно из этих активов.

«Сегодня мы выделяем дополнительно 160 млн евро. И 100 млн евро из них идут от прибыли от замороженных активов России», — отметила фон дер Ляйен.

Как передавало ИА Регнум сегодня, депутаты Европейского парламента в резолюции по Украине намерены призвать страны — участницы Евросоюза организовывать добровольный общественный сбор денежных средств на оружие для украинских формирований.

17 сентября первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Страны Европейского союза с ноября 2022 года обучили уже около 60 тыс. бойцов ВСУ на собственной территории в рамках миссии Европейского союза по военной помощи Украине (EUMAM Ukraine).