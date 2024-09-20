Вашингтон, 21 сентября, 2024, 02:26 — ИА Регнум. Американский истребитель F-16, переданный западными союзниками киевскому режиму, мог потерпеть крушение в результате столкновения с фрагментами сбитой российской ракеты. Об этом 20 сентября сообщил американский портал Breaking Defense со ссылкой на источники.

ИА Регнум F-16, Украина

Отмечается, что инцидент с крушением F-16 вызвал ряд серьёзных вопросов вплоть до рассмотрения целесообразности самого применения этих истребителей в боевых действиях в зоне украинского конфликта. В связи с резонансом, вызванным этим событием, информация о расследовании засекречена.

«Один из сценариев заключается в том, что F-16 непреднамеренно пролетел сквозь облако обломков, образовавшееся в результате перехвата одной из российских ракет», — говорится в материале.

По информации источника, столкновение F-16 с осколками могло привести к повреждению двигателя и других частей истребителя. Утверждается, что эта версия рассматривается как один из наиболее правдоподобных сценариев.

Как передавало ИА Регнум, 29 августа Генеральный штаб ВСУ признал, что Украина потеряла первый переданный Западом истребитель F-16. По информации WSJ, самолёт, вероятно, потерпел крушение в результате ошибки пилота. Сообщалось, что в результате инцидента погиб пилот Алексей Месь, одним из первых прошедший обучение по управлению F-16. Согласно другой версии, истребитель сбили ракетой ЗРК Patriot из-за «дискоординации» между подразделениями. Отмечалось, что крушение F-16 в первый день боевого применения заставило западных союзников Киева задаться вопросом относительно спешки в подготовке пилотов.

По мнению главы ВВС США в Европе и Объединённого авиационного командования НАТО генерала Джеймса Хекера, командование ВСУ не сможет задействовать F-16 в полной мере из-за отсутствия у пилотов необходимого опыта. Он отметил, что киевский режим, вероятно, ограничится использованием истребителей в качестве средств противовоздушной обороны.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчёркивала, что поставки истребителей F-16 не станут для киевского режима «волшебной таблеткой», которая способна повлиять на ход боевых действий.