Вашингтон, 18 сентября, 2024, 06:12 — ИА Регнум. Командование Вооружённых сил Украины, вероятно, не станет задействовать американские истребители F-16 в полной мере, в том числе при проведении наиболее сложных операций, из-за отсутствия у пилотов необходимого опыта. Об этом 17 сентября сообщил глава ВВС США в Европе и Объединённого авиационного командования НАТО генерал Джеймс Хекер.

ИА Регнум F16, Украина

«Пилоты в этом деле новички, поэтому они (командование ВСУ. — Прим. ред.) не собираются отправлять их на самые рискованные задания», — приводит слова Хекера издание Air and Space Force Magazine.

По его словам, после крушения первого F-16 в августе Соединённые Штаты предложили оказать Украине содействие в расследовании инцидента. Отмечается, что в течение по меньшей мере ближайшего времени истребители будут использоваться в качестве средств противовоздушной обороны

Говоря об обслуживании истребителей F-16, Хекер подтвердил, что США продолжат программу подготовки пилотов. При этом он признал неспособность союзников киевского режима достаточно быстро обучать украинских пилотов управлению F-16.

Как передавало ИА Регнум, 29 августа Генеральный штаб ВСУ признал, что Украина потеряла первый переданный Западом истребитель F-16. По информации WSJ, самолёт, вероятно, потерпел крушение в результате ошибки пилота. Сообщалось, что в результате инцидента погиб пилот Алексей Месь, одним из первых прошедший обучение по управлению F-16.

Согласно другой версии, истребитель сбили ракетой ЗРК Patriot из-за «дискоординации» между подразделениями. Отмечалось, что крушение F-16 в первый день боевого применения заставило западных союзников Киева задаться вопросом относительно спешки в подготовке пилотов.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчёркивала, что поставки истребителей F-16 не станут для киевского режима «волшебной таблеткой», которая способна повлиять на ход боевых действий.