Пекин, 20 сентября, 2024, 23:42 — ИА Регнум. Подрыв пейджеров и других средств связи в Ливане решительно осудил Китай. Он призвал к международному независимому расследованию произошедшего. Об этом 20 сентября сообщил постоянный представитель страны при ООН Фу Цун в беседе с журналистами.

Global Look Press/Marwan Naamani/dpa

«Мы решительно осуждаем эту массированную и неизбирательную атаку, это серьёзное нарушение международного гуманитарного права и демонстрация полного безразличия к жизням людей», — отметил Фу Цун.

Китайский дипломат призвал к международному независимому расследованию произошедшего, а стороны конфликта — к максимальной сдержанности. Фу Цун подчеркнул, что КНР призывает Израиль не провоцировать дальнейшую эскалацию конфликта и прекратить бомбардировки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что обвинения в причастности Израиля к массовому подрыву электронных устройств в Ливане отказался признавать постоянный представитель Израиля в ООН Дэнни Данон.

17 и 18 сентября в разных районах Ливана начали массово взрываться пейджеры, рации, мобильные телефоны и другие средства связи, работающие на литийионных аккумуляторах. В результате, по официальным данным, погибли 37 человек, ранены около трёх тысяч.

Власти Ливана обвинили в происходящем Израиль. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал взрывы терактом, ответственность за который лежит на США как на главном союзнике Израиля.

По данным источника агентства Reuters, несколько месяцев назад Национальная разведывательная служба Израиля «Моссад» заложила небольшое количество взрывчатки в 5 тыс. гаджетов, которые заказало палестинское движение «Хезболла». Телеканал ABC News со ссылкой на источник в ЦРУ сообщил 19 сентября, что к происходящему в Ливане «приложил руку» Израиль и что операция по перехвату цепочки поставок гаджетов планировалась не менее 15 лет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала стороны конфликта не допускать эскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские спецслужбы проявят интерес к вопросу о том, кто стоит за взрывами в Ливане.