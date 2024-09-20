Будапешт, 20 сентября, 2024, 20:06 — ИА Регнум. Конфликт на Украине должен быть немедленно прекращён — к такому соглашению по итогам переговоров пришли вице-премьер Италии Маттео Сальвини и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече в Будапеште. Об этом 20 сентября сообщило итальянское информагентство ANSA со ссылкой на пресс-секретаря итальянского политика.

Как утверждается, Сальвини и Орбан беседовали больше часа и обсудили двусторонние отношения Рима и Будапешта и политический расклад сил внутри Европейского союза.

«Среди прочего Сальвини и Орбан разделили необходимость срочного прекращения конфликта на Украине, на что веско выразил надежду и папа Франциск», — цитирует агентство слова пресс-секретаря.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля премьер-министр Венгрии посетил Москву и обсудил с президентом России Владимиром Путиным пути урегулирования конфликта на Украине. 8 июля в продолжение «мирной миссии» он встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином.

6 сентября Орбан заявил, что первым шагом к урегулированию конфликта должно стать прекращение огня. Он также отметил, что достижение мира невозможно без диалога с Россией.

Вместе с тем испанская газета El País ранее написала, что власти Венгрии заверили Евросоюз в завершении миротворческой миссии по Украине.

Российские власти неоднократно отмечали, что готовы к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом специальной военной операции, а также при условии признания новых территориальных реалий.