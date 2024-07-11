Москва, 11 июля, 2024, 08:48 — ИА Регнум. Российская сторона не намерена участвовать в новом саммите по Украине, в том числе из-за попыток поднять на будущих встречах ультимативную «формулу мира» главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 11 июля заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Нам известны намерения киевского режима и его западных кураторов «реабилитироваться» за провальный «саммит мира» в швейцарском Бюргенштоке в середине июня этого года и попытаться провести аналогичное мероприятие», — отметил дипломат.

При этом он подчеркнул, что содержание встречи, на которую даже думают пригласить Россию, известно заранее. Галузин отметил, что подобные мероприятия организуют, рассчитывая протолкнуть абсолютно «тупиковую и ультимативную «формулу Зеленского», при этом игнорируя другие инициативы по урегулированию украинского кризиса.

«Налицо очередное проявление мошенничества. Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных «саммитах» участвовать не собираемся», — процитировала Lenta.ru представителя внешнеполитического ведомства.

Как передавало ИА Регнум, конференция по Украине в Швейцарии, на которую не пригласили представителей России, прошла в Бюргенштоке 15–16 июня. Президент России Владимир Путин называл эту «мирную» конференцию паноптикумом. Он отмечал, что её организаторы признают, что без России этот вопрос решить нельзя, но в то же время не зовут на мероприятие её представителей.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники 10 июля сообщило, что Украина намерена провести вторую конференцию, посвящённую урегулированию конфликта, на которую планируется пригласить Россию. Сделать это Киев рассчитывает до президентских выборов в США, опасаясь вероятного возвращения в Белый дом экс-президента Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о своей решимости положить конец конфликту на Украине в кратчайшие сроки, отметили собеседники издания.

При этом Киев, исходя из далеко не удачных для себя результатов конференции в Швейцарии, теперь намерен использовать обозначенные тогда тезисы о ядерной и продовольственной безопасности как вопросы, по которым можно было бы установить первоначальный контакт с Россией.

По данным источников, вторая после швейцарского саммита конференция по Украине может пройти в Саудовской Аравии. Это один из возможных вариантов, конкретных решений о дате и формате проведения конференции по Украине пока нет.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию украинского кризиса с учётом своих интересов, целей, обозначенных в рамках СВО, и новых территориальных реалий. 14 июня Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства подчеркнул необходимость вывода украинских войск с территории ДНР И ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официального отказа Киева от планов вступить в НАТО.