Москва, 20 сентября, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Во многих российских регионах формируются свои военные подразделения, которые впоследствии отправляются в зону проведения специальной военной операции. Об этом 20 сентября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения об отправке приморского батальона в зону боевых действий.

РИА Новости

«Очень многие регионы помогают военным подразделениям и формируют свои. Активно работают в этом плане», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что к таким субъектам РФ относится и Приморье и президент России Владимир Путин позитивно оценивает такую помощь из регионов.

Отряд «Тигр» был сформирован летом 2022 года из 240 бойцов. В июле 2023 Минобороны РФ признало приморцев лучшими добровольческим подразделением России. Вернувшиеся с передовой «Тигры» 17 августа приняли решение отправиться в Курскую область. Возглавил отряд один из вице-губернаторов региона с позывным «Кубинец».

Как сообщало ИА Регнум, Путин 20 августа на встрече с бойцами, которые проходят подготовку в Российском университете спецназа (РУС) в Чечне, заявил, что Россия остаётся непобедимой, пока у неё есть такие мужчины, как добровольцы, решившие отправиться в зону спецоперации.

Российский лидер отметил, что если бойцы приняли решение об участии в спецоперации, то они уже победили. Он подчеркнул, что речь идёт о сложном шаге, поскольку военнослужащие рискуют своим здоровьем и жизнью.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что из Чечни в зону боевых действий отправилась новая группа добровольцев, которые прошли подготовку на базе РУС. Их обучали лучшие инструкторы университета, и теперь они готовы эффективно вести бой в различных условиях.