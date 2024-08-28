Грозный, 28 августа, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Новая группа добровольцев, которые прошли подготовку на базе Российского университета спецназа (РУС), отправилась из Чечни в зону проведения специальной военной операции, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

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«Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО выдвинулась очередная группа добровольцев. Перед этим они прошли всю необходимую подготовку на базе Российского университета спецназа имени президента России Владимира Путина», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Кадырова, чеченских добровольцев обучали лучшие инструкторы РУС, и теперь они готовы эффективно вести бой в различных условиях. Все необходимые комплекты обмундирования и спецсредства предоставил бойцам региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что несколько десятков тысяч обученных бойцов, готовых к участию в спецоперации, вошли в резерв, который сформировала Чечня. По его словам, все эти люди могут выехать в зону СВО, если президент отдаст такой приказ.

Как передавало ИА Регнум, Путин прибыл в Чечню 20 августа. Он посетил Российский университет спецназа в Гудермесе, где встретился с добровольцами, решившими участвовать в спецоперации.

Президент в процессе разговора с бойцами отметил, что Россия остаётся непобедимой, пока у страны есть добровольцы, желающие отправиться в зону спецоперации. Глава государства поблагодарил бойцов за их выбор и пожелал им удачи.