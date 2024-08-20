Гудермес, Чечня, 20 августа, 2024, 22:22 — ИА Регнум. Россия остаётся непобедимой, пока у неё есть такие мужчины, как добровольцы, решившие отправиться в зону спецоперации. Об этом заявил 20 августа президент РФ Владимир Путин на встрече с бойцами, которые проходят подготовку в Российском университете спецназа (РУС) в Чечне.

Андрей Рубцов/ТАСС

Бойцы, с которыми пообщался российский лидер, отправятся в зону СВО в ближайшее время.

«Пока у нас есть такие мужчины, как вы, мы точно совершенно, абсолютно непобедимы», — сказал глава государства.

Путин отметил, что если бойцы приняли решение об участии в спецоперации, то они уже победили. Он подчеркнул, что речь идёт о сложном шаге, поскольку военнослужащие рискуют своим здоровьем и жизнью.

Президент добавил, что собравшиеся бойцы, принимая такие решения, имеют внутреннюю потребность защищать Отечество и мужество. Глава государства поблагодарил добровольцев за их выбор и пожелал им удачи.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 20 августа Кремль проинформировал, что Владимир Путин приехал в Российский университет спецназа, который находится в чеченском Гудермесе, чтобы пообщаться там с добровольцами.