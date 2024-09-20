Москва, 20 сентября, 2024, 13:02 — ИА Регнум. У Кремля нет позиции касательно предложения спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о запрете движения чайлдфри, выступающего за отказ от рождения детей. Об этом 20 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Вчера была озвучена идея, поэтому я здесь ничего не могу сказать. Единственное, что является абсолютно бесспорным, это то, что демографическая проблема — это один из главных вызовов, который стоит перед нами», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что повышение рождаемости является одним из главных приоритетов в работе власти и всей страны. По его словам, нужно делать всё для повышения рождаемости, а то, что мешает этому, должно из общественной жизни исчезать.

Как передавало ИА Регнум, 18 сентября Матвиенко заявила, что в России нужно на законодательном уровне запретить движение чайлдфри. Она добавила, что необходимо создавать такие условия, при которых женщины во всех странах могли бы совмещать и успешную карьеру, и сохранение семьи.

19 сентября Матвиенко уточнила, что движение чайлдфри должно быть запрещено, но права женщин, которые не хотят или не могут иметь детей, нарушаться не будут. По её словам, государство никогда не будет заставлять женщин рожать, но оно и не имеет права позволять, чтобы такая идеология реализовывалась в России.

3 июля президент России Владимир Путин назвал приоритетной общенациональной задачей улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и многодетности, укрепление семейных ценностей. Глава государства подчеркнул, что семья во все времена была и остаётся надёжной опорой для каждого человека.