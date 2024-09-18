Санкт-Петербург, 18 сентября, 2024, 11:44 — ИА Регнум. В России необходимо запретить на законодательном уровне движение чайлдфри, участники которого выступают за отказ от рождения детей. Такое мнение 17 сентября выразила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на полях IV Евразийского женского форума.

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

Как отметила в интервью «Известиям» Матвиенко, вначале феминизм боролся за права женщин, однако на Западе он выродился, радикализировался и стал воинствующим, после чего перестал вести борьбу за равноправие.

«Это превратилось в противостояние и движение против мужчин, против традиционных ценностей. Теперь это и про какие-то гендеры, которых придумали уже больше 50. Или, скажем, движение чайлдфри, которое, на мой взгляд, нужно запрещать законодательно», — сказала она.

Спикер Совета Федерации отметила, что участники Евразийского женского форума являются сторонниками сохранения ключевых традиционных человеческих ценностей.

«Это ценность традиционной семьи, ценность наших детей, родителей, сохранение культуры и традиций каждого народа. Конечно, это и возможность самореализации женщин при сохранении её главной миссии — мамы, бабушки, жены», — пояснила Матвиенко.

Она добавила, что необходимо создавать такие условия, при которых женщины во всех странах могли бы совмещать и успешную карьеру, и сохранение семьи.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июля президент России Владимир Путин назвал приоритетной общенациональной задачей улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и многодетности, укрепление семейных ценностей. Глава государства подчеркнул, что семья во все времена была и остаётся надёжной опорой для каждого человека.

В конце февраля в послании Федеральному собранию президент РФ рассказал, что в стране будут запущены пять новых национальных проектов, одним из которых будет нацпроект «Семья». Путин подчеркнул, что многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей стратегии государства.