Санкт-Петербург, 19 сентября, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Движение чайлдфри должно быть запрещено законодательно, но государство не будет нарушать права женщин, которые не хотят или не могут иметь детей. Об этом 19 сентября заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на Евразийском женском форуме в Санкт-Петебурге.

Совет Федерации Валентина Матвиенко

«Я на форуме как-то сказала, что движение чайлдфри нужно законодательно запретить. Запретить, потому что это зарубежный проект, это враждебный проект, это проект, направленный на отказ здоровыми, нормальными женщинами от материнства. Конечно, уже началось вокруг этого — «ой-ой-ой». Мы эту тему тоже ведём, сейчас эта тема находится в Минюсте, рассматривается экспертами», — сказала она.

Матвиенко отметила, что государство никогда не допустит нарушения прав женщин, которые не могут или не хотят иметь детей, потому что это их право.

По словам политика, государство никогда не будет заставлять женщин рожать, но и не имеет права позволять, чтобы такая идеология реализовывалась в России.

Как передавало ИА Регнум, 18 сентября Матвиенко заявила, что в России нужно на законодательном уровне запретить движение чайлдфри, выступающее за отказ от рождения детей. Она добавила, что необходимо создавать такие условия, при которых женщины во всех странах могли бы совмещать и успешную карьеру, и сохранение семьи.

3 июля президент России Владимир Путин назвал приоритетной общенациональной задачей улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и многодетности, укрепление семейных ценностей. Глава государства подчеркнул, что семья во все времена была и остаётся надёжной опорой для каждого человека.