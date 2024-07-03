Москва, 3 июля, 2024, 20:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в обращении к организаторам, участникам и гостям концерта ко Дню семьи, любви и верности назвал приоритетной общенациональной задачей улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и многодетности, укрепление семейных ценностей.

Артем Геодакян/ТАСС

«Подчеркну, улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, укрепление семейных ценностей и устоев, обеспечение достойного качества жизни российских семей — наша приоритетная общенациональная задача», — отметил президент, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Чем больше семей живут в гармонии и согласии, считает Владимир Путин, тем гуманнее и сильнее наше общество и увереннее его будущее. Он также отметил, что семья во все времена была и остаётся надёжной опорой для каждого человека.

Как передавало ИА Регнум, президент России 7 мая подписал указ о национальных целях развития страны. Он в том числе поручил добиться более частого рождения в семьях третьих и последующих детей. В документе говорится, что суммарный коэффициент рождаемости к 2030 году должен дойти до 1,6, а к 2036-му — до 1,8.

Российский лидер заявлял, что для России должны стать нормой семьи с тремя и более детьми. За последние годы количество многодетных семей в стране выросло примерно на 26%, отмечал он.