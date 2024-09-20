Симферополь, 20 сентября, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Поражённый российской ракетой главный центр спецрадиосвязи Вооружённых сил Украины (ВСУ) был скрыт глубоко под землёй. Об этом 20 сентября сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Виктор Толочко/РИА Новости

Он уточнил, что центр военной разведки украинских боевиков находился в Киевской области и на поверхности был замаскирован под заброшенное гражданское здание.

«Враг старательно его замаскировал, создав основную инфраструктуру глубоко под землёй», — поделился в беседе с «РИА Новости» Рогов.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 19 сентября сообщил, что Вооружённые силы РФ поразили главный центр специальной радиосвязи Главного управления разведки ВСУ. Удары по объекту нанесли авиация и ракетные войска. Также поражены критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины и скопления живой силы и военной техники ВСУ в 142 районах.

Российские военнослужащие из отряда БАРС-16 20 сентября захватили в зоне специальной военной операции опорный пункт ВСУ, введя противника в заблуждение по радиосвязи. Участвовавшими в радиоигре бойцами руководил заместитель командира подразделения Олег Долженко, который передал ложную информацию, чтобы обмануть противника. Дезинформация заставила ВСУ вывести группу в сектор, простреливаемый российскими военными. В ходе недолгого боя группу украинских боевиков удалось уничтожить. Опорный пункт был взят.