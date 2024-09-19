Москва, 19 сентября, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины, сообщил 19 сентября на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Поражены также главный центр специальной радиосвязи главного управления разведки ВСУ и скопления живой силы и военной техники украинской армии в 142 районах. Удары наносили беспилотники, артиллерия, ракетные войска и оперативно-тактическая авиация.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — сообщил Конашенков.

С начала проведения спецоперации российские военные сбили 646 самолётов, 283 вертолёта, 31 765 дрона ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные освободили от украинских войск село Георгиевка в Донецкой Народной Республике. Бойцы группировки войск «Юг» нанесли в течение суток удары по позициям ВСУ у Константиновки, Курахово, Часова Яра и сёл Григоровка и Зализнянское. Украинская армия потеряла на этом направлении за сутки 690 военных.

В зоне ответственности группировки российских войск «Север» ВСУ потеряли за сутки более 195 военных, в боях с группировкой ВС РФ «Запад» — 420 бойцов. Потери в зоне ответственности группировки российских войск «Центр» составили 510 военных украинской армии, в боях с «Востоком» ВСУ потеряли 95 военных, с «Днепром» — 30 бойцов.