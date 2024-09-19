Москва, 19 сентября, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ поразили главный центр специальной радиосвязи главного управления разведки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 19 сентября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ поражён главный центр специальной радиосвязи главного управления разведки ВСУ», — сказал он.

Генерал добавил, что также поражены критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины и скопления живой силы и военной техники ВСУ в 142 районах.

Как передавало ИА Регнум, 18 сентября Вооружённые силы РФ в течение суток поразили объекты энергетики, обеспечивающие деятельность предприятий украинского ВПК, аэродромную инфраструктуру ВСУ и цех сборки беспилотных летательных аппаратов.

Российские военные за неделю с 7 по 13 сентября нанесли 39 групповых ударов по военной инфраструктуре и объектам на Украине, обеспечивавшим работу оборонных предприятий. ВСУ за этот период потеряли на всех направлениях спецоперации почти 17 тыс. военных.