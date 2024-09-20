Москва, 20 сентября, 2024, 06:42 — ИА Регнум. Российские военнослужащие из отряда БАРС-16 захватили в зоне специальной военной операции опорный пункт ВСУ, введя противника в заблуждение по радиосвязи. Об этом сообщило 20 сентября Министерство обороны России.

ИА Регнум Ситуация на фронте, СВО

Участвовавшими в радиоигре бойцами руководит заместитель командира подразделения Олег Долженко. Перед штурмом позиции военные смогли вскрыть радиосеть ВСУ.

Долженко, участвуя в радиообмене, передал ложную информацию, чтобы обмануть противника. Дезинформация заставила ВСУ вывести группу в сектор, простреливаемый российскими военными.

В ходе недолгого боя группу украинских боевиков удалось уничтожить. После этого Долженко приказал захватить опорный пункт. Потеря значительной части личного состава не позволила противнику удержать эту позицию.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября стало известно о том, что Вооружённые силы России взяли укрепрайон украинских формирований на авдеевском направлении. Расчёты разведывательных дронов обеспечили информацией штурмовые отряды и прикрыли их сбросами боеприпасов на боевиков ВСУ.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что российские войска поразили главный центр специальной радиосвязи главного управления разведки Вооружённых сил Украины. Для удара привлекались оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные силы и артиллерия.