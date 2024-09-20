Москва, 20 сентября, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Польше стоит отдать под мандат Организации Объединённых Наций (ООН) земли, которые ранее принадлежали Германии. Об этом 20 сентября заявил депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя предложение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского передать Крым под управление ООН.

Иван Шилов ИА Регнум

Парламентарий подчеркнул, что Крым исторически и по праву является российской территорией.

«Мы живём на своей земле, чего не скажешь о поляках. Пусть Сикорский вспомнит о переданных Польше по решению [Иосифа] Сталина землях Пруссии, Силезии, Померании, Восточном Бранденбурге, вольном городе Данциге», — отметил в беседе с «РИА Новости» депутат.

Ивлев предложил не только передать принадлежащие Германии земли Польши под мандат ООН, но и провести там референдум. Он также призвал польские власти оставить крымчан в покое и не пытаться вершить их судьбы.

«Крымчане вернулись десять лет назад домой, в Россию, и не нуждаются в услугах западных распорядителей судеб в лице Сикорского», ― констатировал парламентарий.

Как сообщало ИА Регнум, Сикорский 19 сентября на конференции Ялтинской европейской стратегии YES-2024 в Киеве предложил передать Крым под мандат ООН, чтобы провести там новый референдум, на котором смогут голосовать только жители, которых признают «законными».

Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш назвала такой призыв главы польского МИД неуместным. По её словам, данная мера неприменима в отношении этого полуострова. Ярмуш напомнила, что внутри Советского Союза Крым находился в составе РСФСР, и его передали Украинской ССР, не имея законных оснований. Юрист обвинила Сикорского в попытке спекулировать на теме, в которой он плохо разбирается.

Глава офиса лидера киевского режима Андрей Ермак раскритиковал слова главы МИД Польши по Крыму. Он заявил, что Россия якобы нарушила международное право во время событий в 2014 году из-за воссоединения с полуостровом. По его словам, Крым — это Украина.

Воссоединение Крыма с Россией произошло 18 марта 2014 года. Крым и Севастополь вошли в состав страны по итогам референдума, который состоялся 16 марта 2014 года после совершившегося на Украине зимой 2013−2014 годов государственного переворота. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% жителей Крыма (явка 83,1%) и 95,6% жителей Севастополя (явка 89,5%).

Президент России Владимир Путин 25 февраля назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что объявление в 2014 году независимости Крыма и последующее решение крымчан о воссоединении с Россией проходило в полном соответствии с международным правом.