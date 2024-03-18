Москва, 18 марта, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Крым — это неотъемлемая часть России, напомнил 18 марта на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Здесь, наверно, главное, что де-юре и де-факто Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации», — заявил Песков.

Так пресс-секретарь президента прокомментировал предложенный на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий признать недействительным решение 1954 года о передаче Крымской области из состава РСФСР в УССР.

Песков подчеркнул, что объявление в 2014 году независимости Крыма и последующее решение крымчан о воссоединении с Россией проходило в полном соответствии с международным правом.

Как сообщало ИА Регнум, воссоединение Крыма с Россией произошло ровно десять лет назад — 18 марта 2014 года. Крым и Севастополь вошли в состав страны по итогам референдума, который состоялся 16 марта 2014 года.

За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% жителей Крыма (явка 83,1%) и 95,6% жителей Севастополя (явка 89,5%). Референдум Крым и Севастополь как автономные регионы Украины провели на фоне совершившегося в республики государственного переворота.

Законопроект о признании недействительным решения советского руководства 1954 года о передаче Крыма и Севастополя в состав УССР в Госдуму внесли на рассмотрение 11 марта. Авторы законопроекта — первый зампредседателя комитета по делам СНГ Константин Затулин и Сергей Цеков —сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда.