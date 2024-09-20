Москва, 20 сентября, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Следователи закончили предварительное следствие по уголовному делу об убийстве в Донецкой Народной Республике (ДНР) корреспондента агентства Sputnik, выходца из США Рассела Бентли с позывным Техас. Об этом 20 сентября сообщила руководитель управления взаимодействия со СМИ ведомства Светлана Петренко.

Соцсети Рассел Бентли

По словам Петренко, следователи установили всех причастных к гибели корреспондента лиц и обстоятельства совершённых преступлений.

«Главным военным следственным управлением Следственного комитета РФ окончено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих Вооружённых Сил РФ Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева, Владимира Бажина и Андрея Иорданова», — процитировали её слова в Telegram-канале СК РФ.

Глава управления уточнила, что все они, в зависимости от их роли, обвиняются в совершении группой лиц действий, выходящих за пределы их полномочий, применении физического насилия и пыток, которые повлекли по неосторожности смерть потерпевшего, а также в укрывательстве особо тяжкого преступления путём перемещения останков умершего в другое место.

По версии следователей, 8 апреля Вансяцкий, Агальцев и Иорданов применили к Бентли физическое насилие и пытки, в результате чего он скончался, после чего Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ 2115 с телом погибшего. Военнослужащий той же войсковой части Бажин по указанию Вансяцкого переместил останки Бентли с места его гибели.

«В настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела. В последующем оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд», — добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля отдел полиции Петровского района Донецка объявил Бентли в розыск. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян 19 апреля сообщила, что доброволец из США Бентли, воевавший за Россию и сотрудничавший с агентством Sputnik, погиб в Донецке.

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв 6 мая потребовал расследовать убийство Техаса, а виновных в его совершении — наказать. Как отмечал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», подозреваемые в убийстве «носят погоны». Они задержаны и дают признательные показания.

Бентли приехал в ДНР в 2014 году. Он сражался в рядах ополченцев и защищал регион от вооружённой агрессии киевского режима, а также занимался волонтёрской деятельностью. В марте 2022 года Бентли сообщил, что собрал 100 тыс. долларов для помощи пострадавшим от агрессии Киева жителям Донбасса.