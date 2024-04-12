Донецк, 12 апреля, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Отдел полиции Петровского района Донецка разыскивает работающего в Донбассе американского военкора Рассела Бентли, сообщило МВД Донецкой Народной Республики 12 апреля.

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Военкор ушёл в неизвестном направлении четыре дня назад, 8 апреля, сказано в сообщении Telegram-канала ведомства.

«Отделом полиции № 8 по обслуживанию территории Петровского района Донецка разыскивается Бентли Рассел Боннер, 1960 г. р., который 8 апреля 2024 года ушёл в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — заявила пресс-служба МВД.

В сообщении также указаны приметы военкора и одежда, которая была на нём 8 апреля. Всех располагающих информацией о местонахождении Бентли просят незамедлительно обращаться в полицию.

Бентли приехал в Донбасс в 2014 году, он сражался в рядах ополченцев, защищая ДНР от вооружённой агрессии киевского режима. Позывным Бентли был Техас. Позднее он стал работать военкором и также занимался волонтёрской деятельностью.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2022 года Бентли рассказал, что фонд во Флориде, вице-президентом которого он является, собрал 100 тыс. долларов для помощи пострадавшим жителям Донбасса. Средства будут направлены прежде всего детям и инвалидам, отмечал военкор.

В марте 2024 года, комментируя ситуацию в зоне проведения специальной военной операции, Бентли заявил, что ядерного конфликта между Россией и Западом удастся избежать при двух сценариях: первый предполагает победу России в конфликте на Украине, второй — смену западных режимов, поддерживающих и финансирующих Киев.