Родился в Техасе, защищал Донбасс. Задержаны убийцы военкора Рассела Бентли
Киселёв призвал наказать виновных в убийстве военкора Sputnik с позывным Техас
Москва, 6 мая, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Итогом расследования убийства в ДНР корреспондента агентства Sputnik, выходца из США Рассела Бентли с позывным Техас должно стать наказание виновных. Об этом заявил 6 мая генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.
«Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания. Перед законом все равны», — подчеркнул Киселёв, его слова приводит RT.
Исчезновение Рассела Бентли
63-летний Рассел Бентли пропал в Донецке 8 апреля после обстрела города со стороны ВСУ. По словам его жены Людмилы, Бентли отправился в частный сектор у автобазы, чтобы помочь пострадавшим при атаке людям, после чего перестал выходить на связь. В тот же вечер женщина нашла автомобиль военкора возле станции техобслуживания, внутри лежал его разбитый телефон. Там же очевидец рассказал Людмиле, что «кого-то скручивали». При себе у Бентли был российский паспорт с донецкой пропиской, оружие с разрешением на него, военный билет.
12 апреля отдел полиции Петровского района Донецка объявил Рассела Бентли в розыск. Спустя ещё несколько дней, 19 апреля, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что Техас погиб в Донецке. Она отметила, что Бентли сражался за Россию и сотрудничал с Радио Sputnik.
Расследование убийства
По факту смерти Рассела Бентли было возбуждено уголовное дело. Им занимаются следователи Главного военного следственного управления СК России, отмечал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По словам адвоката вдовы военкора, подозреваемые «носят погоны». Они задержаны и дают признательные показания.
Техасец, который нашёл в Донбассе дом
В Донбасс уроженец американского штата Техас Рассел Бентли приехал в 2014 году. Он вступил в ряды ополченцев, воевал в батальоне «Восток», участвовал в боях за Донецкий аэропорт. По словам американца, его восхитило мужество и стойкость жителей Донбасса, противостоявших украинским нацистам.
Бентли активно занимался волонтёрской деятельностью, был удостоен наград ДНР. В марте 2022 года он заявил, что собрал $100 тыс. для помощи пострадавшим жителям Донбасса.
Техас не раз высказывался в поддержку российской спецоперации на Украине. Как сообщало ИА Регнум, в марте он заявил, что опасность ядерной войны стала выше, чем когда-либо в истории. Он полагал, что два сценария, которые позволят избежать ядерного конфликта, это победа России в конфликте на Украине или смена поддерживающих войну режимов на Западе.
На Донбассе Бентли женился, получил российское гражданство, купил «маленький домик с большим садом», а в 2016 году принял православное крещение. Донецк американец называл своим домом и признавался, что больше не хочет никуда уезжать.