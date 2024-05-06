Москва, 6 мая, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Итогом расследования убийства в ДНР корреспондента агентства Sputnik, выходца из США Рассела Бентли с позывным Техас должно стать наказание виновных. Об этом заявил 6 мая генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

Фото из личного архива Рассела Бентли Рассел Бентли

«Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания. Перед законом все равны», — подчеркнул Киселёв, его слова приводит RT.

Исчезновение Рассела Бентли

63-летний Рассел Бентли пропал в Донецке 8 апреля после обстрела города со стороны ВСУ. По словам его жены Людмилы, Бентли отправился в частный сектор у автобазы, чтобы помочь пострадавшим при атаке людям, после чего перестал выходить на связь. В тот же вечер женщина нашла автомобиль военкора возле станции техобслуживания, внутри лежал его разбитый телефон. Там же очевидец рассказал Людмиле, что «кого-то скручивали». При себе у Бентли был российский паспорт с донецкой пропиской, оружие с разрешением на него, военный билет.

12 апреля отдел полиции Петровского района Донецка объявил Рассела Бентли в розыск. Спустя ещё несколько дней, 19 апреля, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что Техас погиб в Донецке. Она отметила, что Бентли сражался за Россию и сотрудничал с Радио Sputnik.

Расследование убийства

По факту смерти Рассела Бентли было возбуждено уголовное дело. Им занимаются следователи Главного военного следственного управления СК России, отмечал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По словам адвоката вдовы военкора, подозреваемые «носят погоны». Они задержаны и дают признательные показания.

Техасец, который нашёл в Донбассе дом

В Донбасс уроженец американского штата Техас Рассел Бентли приехал в 2014 году. Он вступил в ряды ополченцев, воевал в батальоне «Восток», участвовал в боях за Донецкий аэропорт. По словам американца, его восхитило мужество и стойкость жителей Донбасса, противостоявших украинским нацистам.

Бентли активно занимался волонтёрской деятельностью, был удостоен наград ДНР. В марте 2022 года он заявил, что собрал $100 тыс. для помощи пострадавшим жителям Донбасса.

Техас не раз высказывался в поддержку российской спецоперации на Украине. Как сообщало ИА Регнум, в марте он заявил, что опасность ядерной войны стала выше, чем когда-либо в истории. Он полагал, что два сценария, которые позволят избежать ядерного конфликта, это победа России в конфликте на Украине или смена поддерживающих войну режимов на Западе.

На Донбассе Бентли женился, получил российское гражданство, купил «маленький домик с большим садом», а в 2016 году принял православное крещение. Донецк американец называл своим домом и признавался, что больше не хочет никуда уезжать.