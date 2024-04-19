Донецк, 19 апреля, 2024, 23:34 — ИА Регнум. Американский доброволец и военный корреспондент Рассел Бентли, воевавший за Россию и сотрудничавший с агентством Sputnik, погиб в Донецке. Об этом 19 апреля сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Дарья Драй ИА REGNUM

«Рассел Бентли, он же Техас, реальный американец… погиб в Донецке. Воевал там за наших. Сотрудничал с нашим Спутником (Новостное агентство Sputnik. — Прим. ред.)», — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

Бентли приехал в Донецкую Народную Республику в 2014 году. Он сражался в рядах ополченцев и защищал ДНР от вооружённой агрессии киевского режима, а также занимался волонтёрской деятельностью. В марте 2022 года Бентли сообщил, что собрал 100 тысяч долларов для помощи пострадавшим жителям Донбасса.

Как передавало ИА Регнум, ранее МВД Донецкой Народной Республики проинформировало, что отдел полиции Петровского района Донецка разыскивает Рассела Бентли, пропавшего 8 апреля. Позднее стало известно, что американский военкор имеет российское гражданство.