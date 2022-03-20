Таллахасси, США, 20 марта, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Американский военкор Рассел Бентли собрал 100 тысяч долларов для помощи пострадавшим в Донбассе, рассказал он РИА Новости 20 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Флоридский фонд, вице-президентом является Бентли, намерен направить эти средства прежде всего детям и инвалидам.

В 2015—2017 годах Бентли был добровольцем в ДНР, позднее занялся освещением конфликта и организацией поставок гуманитарной помощи.