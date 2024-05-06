Москва, 6 мая, 2024, 08:23 — ИА Регнум. Убийство в ДНР корреспондента агентства Sputnik, американца Рассела Бентли необходимо расследовать, а виновных — наказать. Об этом заявил гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

Нина Зотина/РИА Новости Рассел Бентли

Военкор Бентли с позывным Техас пропал в Донецке 8 апреля. Позже главный редактор медиагруппы Маргарита Симоньян сообщила, что он погиб.

«Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания. Перед законом все равны», — приводит слова Киселёва RT.

Адвокат вдовы военкора Людмилы Бентли ранее сообщил, что подозреваемые в убийстве Техаса задержаны и дают признательные показания. По его словам, они «носят погоны». Делом занимаются следователи Главного военного следственного управления СК России, отмечал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Как сообщало ИА Регнум, военный корреспондент Рассел Бентли, прибывший в Донбасс из США в 2014 году, имел российское гражданство. Он сражался в рядах ополченцев ДНР, занимался волонтёрской деятельностью, позднее стал работать военкором. В марте 2022 года Бентли рассказал, что собрал $100 тыс. для помощи пострадавшим в Донбассе.