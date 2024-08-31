Москва, 31 августа, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации на 79-й сессии Генассамблеи ООН. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на сайте правовой информации.

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Делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, следует из документа.

Всего, помимо Лаврова, в делегацию вошли девять человек, среди которых постпред РФ в ООН Василий Небензя, замглавы МИД Сергей Вершинин, председатели комитетов по международным делам в Госдуме и Совете Федерации Леонид Слуцкий и Григорий Карасин соответственно и другие.

Президент также поручил министерству иностранных дел утвердить состав советников, экспертов и технического персонала.

Открытие 79-й сессии Генассамблеи ООН состоится 10 сентября 2024 года. Общие прения пройдут 24, 28 и 30 сентября.

Как передавало ИА Регнум, Путин в июне заявил, что Россия выступает за реформу Совбеза ООН. Это нужно проводить на основе общего консенсуса, так как решения, принятые кулуарно, не приведут ни к чему хорошему, подчеркнул глава государства.