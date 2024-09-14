Москва, 14 сентября, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Российская делегация на 79-й Генассамблее ООН почти в полном составе получила американские визы, заявил 14 сентября замглавы МИД России Сергей Рябков на полях седьмого Медиасаммита БРИКС.

kremlin.ru Генеральная Ассамблея ООН

«Проблем особых нет. Делегация практически в полном составе получила визы», — сказал он ТАСС.

Дипломат выразил надежду, что в остающееся до начала мероприятия в Нью-Йорке время американские коллеги выдадут оставшиеся визы.

Президент России Владимир Путин 31 августа утвердил состав российской делегации на 79-й сессии Генассамблеи ООН. В делегацию вошли десять человек, среди которых министр иностранных дел России Сергей Лавров, постпред РФ в ООН Василий Небензя, замглавы МИД Сергей Вершинин, председатели комитетов по международным делам в Госдуме и Совете Федерации Леонид Слуцкий и Григорий Карасин соответственно и другие.

Выступление главы российского внешнеполитического ведомства запланировано на 28 сентября. Кроме того, Лавров на полях ГА ООН проведёт несколько встреч, в том числе с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Ранее издание Politico со ссылкой на чиновников уточняло, что Запад может снять ограничения на удары ВСУ по территории России в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН.