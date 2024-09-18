Москва, 18 сентября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Произошедшие в Ливане взрывы пейджеров ведут к усилению эскалации напряжённости в регионе. Об этом 18 сентября на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

WAEL HAMZEH/EPA/ТАСС

Так спикер Кремля прокомментировал вопрос о влиянии инцидента на вероятность полномасштабной войны Израиля с Ливаном.

«Произошедшее, чем бы это ни было, безусловно, ведёт к эскалации напряжённости. Регион сам по себе находится во взрывоопасном состоянии», — сказал Песков.

Он отметил, что подобные происшествия могут стать триггером для выхода ситуации на Ближнем Востоке из-под контроля.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября в Ливане начались массовые взрывы пейджеров. По данным минздрава страны, от детонаций погибли 11 человек, в том числе восьмилетний ребёнок. Ещё свыше 4 тыс. жителей пострадали, 200 из них находятся в тяжёлом состоянии.

Министр информации Ливана Заяд Макари возложил ответственность за произошедшее на Израиль. По его словам, первичные данные расследования подтверждают причастность Тель-Авива к произошедшему.

Ливанское движение «Хезболла» 18 сентября пообещало Израилю жёсткий ответ на бойню в отношении ливанского народа. В движении также назвали неизбежной для Тель-Авива расплату за диверсию.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала расследовать случаи со взрывами пейджеров. Она отметила, что случившееся нуждается в пристальном внимании международного сообщества.