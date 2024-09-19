Москва, 19 сентября, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Российские предприятия за 2023 год поставили в Вооружённые силы страны 140 тыс. беспилотников, в этом году соответствующий показатель планируется увеличить в 10 раз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 19 сентября на заседании Военно-промышленной комиссии в Санкт-Петербурге.

Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

«В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, а если сказать поточнее — практически в 10 раз», — сказал он.

Путин добавил, что в стране также разрабатывают новые типы беспилотных систем, безэкипажных катеров и многоцелевых роботизированных платформ. Из них большую часть направят в подразделения, находящиеся на линии фронта.

По его словам, необходимо полностью удовлетворить нужны армии в БПЛА. Для этого требуется последовательно налаживать их производство и повышать тактико-технические характеристики аппаратов, в том числе используя технологии искусственного интеллекта.

«Ключевая задача — производить широкую линейку воздушных беспилотных аппаратов, максимально быстро наладить серийное производство такой перспективной техники», — подчеркнул глава государства.

Президент призвал производителей БПЛА подумать о развитии отрасли, понять, какие задачи можно будет решать в будущем с их помощью. Параллельно с этим нужно развивать средства поражения беспилотников для защиты военных и гражданских объектов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 сентября Путин посетил «Специальный технологический центр», где ему показали образцы беспилотников. Он осмотрел гусеничные платформы, дроны-камикадзе, разведывательные комплексы и образец барражирующего боеприпаса.

Глава государства отметил, что специальная военная операция подтвердила эффективность многоцелевого использования БПЛА на фронте. Важность беспилотных систем теперь понятна всему мировому сообществу, подчеркнул он.

18 сентября на совещании по вопросам развития Вооружённых сил РФ в условиях СВО Путин заявил, что российских военных обеспечат беспилотными авиасистемами различных типов. У бойцов будут в том числе стратегические и тяжёлые БПЛА, а также малые и сверхмалые. С помощью аппаратов будут патрулировать местность, вести контрбатарейную борьбу, устанавливать мины, в том числе будут беспилотные истребители.