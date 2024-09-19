Санкт-Петербург, 19 сентября, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин осмотрел образцы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на площадке «Специального технологического центра» (СТЦ) в Санкт-Петербурге.

РИА Новости/Валерий Шарифулин/POOL

Российский лидер осмотрел выставку образцов робототехнических комплексов. На ней главе государства показали гусеничные платформы, дроны-камикадзе, разведывательные комплексы с беспилотником и образец барражирущего боеприпаса.

СТЦ основали в 2021 году, он занимается производством беспилотников семейства «Орлан». Предприятие также ведёт разработку малых космических аппаратов типа CubeSat и целевых нагрузок к ним. В 2024–2025 годах запланирован запуск свыше десяти спутников.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 сентября президент РФ приехал на площадку СТЦ в Петербурге, где занимаются производством дронов и комплексов радиоэлектронной борьбы. Накануне, 18 сентября, в ходе совещания по вопросам развития Вооружённых сил России в условиях спецоперации Путин рассказал, что посетит одно из оборонных предприятий в Санкт-Петербурге.

Глава государства отметил, что техническому перевооружению армии и флота в последнее время уделяется много внимания. Армию России обеспечат беспилотными авиасистемами разных типов — от стратегических и тяжёлых до малых и сверхмалых, отметил президент РФ. По его словам, российские военные получат БПЛА, с помощью которых можно будет вести патрулирование и контрбатарейную борьбу, также у них появятся дроны-сапёры, минёры и истребители.