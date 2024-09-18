Санкт-Петербург, 18 сентября, 2024, 20:07 — ИА Регнум. Власти РФ уделяют большое внимание укреплению Российской армии и Военно-морского флота, реализуется программа их переоснащения, заявил президент России Владимир Путин 18 сентября на совещании по развитию Вооружённых сил.

Известия/Павел Волков

«В войска поступят уже не единичные, а серийные образцы современных высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи», — отметил он.

Путин добавил, что ВС РФ также обеспечат беспилотными авиасистемами разных типов — от стратегических и тяжёлых до малых и сверхмалых. Они получат разведывательные и ударные БПЛА, с помощью которых можно будет проводить патрулирование, контрбатарейную борьбу, поступят дроны-сапёры, минёры и истребители.

Как передавало ИА Регнум, Путин в феврале заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) получат заказы на годы вперёд, их вклад в развитие страны будет только расти. Он отметил, что стратегические ядерные силы обновлены на 95%, а их морская часть — на 100%, и призвал добиться таких же результатов по обычным вооружениям для армии и флота.

Глава государства также заявил, что российский ОПК совершил настоящий прорыв и трудовой подвиг, работая на обеспечение фронта. Работники оборонных заводов доказали, что достойны наших великих предков, подчеркнул Путин.